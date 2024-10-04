У Ніжині в ДТП загинули двоє підлітків на мотоциклі
Київ • УНН
15-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем на перехресті в Ніжині. Внаслідок аварії загинули водій мотоцикла та його 17-річна пасажирка, поліція розслідує справу за статтею про порушення ПДР.
У Ніжині в Чернігівській області 15-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем на перехресті, внаслідок аварії загинули водій мотоцикла та його 17-річна пасажирка, поліція розслідує справу, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.
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Вчора близько 21-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Синяківської та Незалежності в Ніжині.
"Поліцейські встановили, що 15-річний водій мотоцикла "Ліфан", рухаючись по вулиці Синяківській, не надав переваги в русі при виїзді на головну дорогу вул. Незалежності та допустив зіткнення з автомобілем "Рено Трафік" під керуванням 27-річного ніжинця. Внаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла та його 17-річна пасажирка загинули на місці події", - ідеться у повідомленні.
Призначена низка експертиз, які мають встановити всі обставини автопригоди. Відомо, що водій автомобіля був тверезий.
Слідчий поліції розслідує обставини ДТП у рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть кількох осіб).
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