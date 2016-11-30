В.Нельга на должность директора КП "Кировгеология" назначен незаконно - В.Якушин

"Был проведен конкурс, на конкурсе присутствовали четыре участника, трое из них - это квалифицированные кандидаты, имеющие и опыт работы в данной сфере и руководства подобным предприятием ... и был Нельга. Я был на конкурсе, выступления всех трех шли больше, чем по часу - они выступали перед комиссией. Нельга пришел, ничего не сказал, положил тетрадь, покивал и вышел. Это ясно, что его просто назначили ", - рассказал он.

По словам В.Якушина, назначение В.Нельги произошло с грубым нарушением закона.

"Есть такой горный закон Украины и есть 40 статья, в которой четко сказано, что горным предприятием вправе управлять человек с высшим горным образованием, то есть однозначно сказано, - человек не имея высшего горного образования - не имеет права управлять этим предприятием.

КП "Кировгеология" является чисто горным предприятием, оно имеет три спецразрешения на добычу гранита, и эти карьеры работают. В принципе, КП занимается и бурением, что тоже подходит под горные работы. Нельга не имеет такого образования, а имеет какое-то техническое и экономическое ", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, недавно КП "Кировгеология" возглавил В.Нельга, который по данным СМИ, не имеет профильного образования и опыта работы в области геология .

С его приходом, по словам главного геолога предприятия, с "Кировгеологии" увольняются 5 самых профессиональных и опытных ученых .

Зато В.Нельга, по словам А.Фальковича, привел с собой на работу "12 советников, которые не имеют никакого отношения к геологии" и считаются вне штата .

Ранее пресс-служба КП "Кировгеология" придумала своему новому директору несуществующее в Украине геолого-экономическое образование .

Нардеп А.Кужель, комментируя назначение В.Нельгы на директорский пост КП "Кировгеология", отметила, что министр экологии О.Семерак должен провести по этому поводу проверку .