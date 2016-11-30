В.Нельга на посаду директора КП “Кіровгеологія” призначений незаконно - В.Якушин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У конкурсі на посаду директора КП “Кровгеологія” брали участь 4 кандидати. Усі вони, окрім Віталія Нельги, мали розлогі виступи щодо бачення розвитку підприємства, які тривали близько години, і лише В.Нельга вийшов від комісії за декілька хвилин. Про це у коментарі УНН розповів очевидець подій, екс-заступник начальника управління КП “Кіровгеологія” Вячеслав Якушин.
“Було проведено конкурс, на конкурсі були присутні чотири учасники, троє з них - це кваліфіковані кандидати, які мають і досвід роботи в даній сфері і керівництва подібним підприємством... і був Нельга. Я був на конкурсі, виступи всіх трьох йшли більше, ніж по годині - вони виступали перед комісією. Нельга прийшов, нічого не сказав, поклав зошит, покивав і вийшов. Це ясно, що його просто призначили”, - розповів він.
За словами В.Якушина, призначення В.Нельги відбулося із грубим порушенням закону.
“Є такий гірничий закон України і є 40 стаття, в якій чітко сказано, що гірським підприємством має право керувати людина з вищою гірською освітою, тобто однозначно сказано, - людина не маючи вищої гірничої освіти - не має права керувати цим підприємством.
КП "Кіровгеологія" є чисто гірничим підприємством, воно має три спецдозволи на видобуток граніту, і ці кар’єри працюють. В принципі, КП займається і бурінням, що теж підходить під гірничі роботи. Нельга не має такої освіти, а має якусь технічну та економічну”, - розповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, нещодавно КП “Кіровгеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.
З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.
Натомість, В.Нельга, за словами О.Фальковича, привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.
Раніше прес-служба КП “Кіровгеологія” вигадала своєму новому директору неіснуючу в Україні геолого-економічну освіту.
Нардеп О.Кужель, коментуючи призначення В.Нельги на директорську посаду КП “Кіровгеологія”, зазначила, що міністр екології О.Семерак повинен провести з цього приводу перевірку.