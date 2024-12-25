В небе над Украиной сбили 113 из 184 ракет и дронов - ВС ВСУ
Киев • УНН
Военно-воздушные силы ВСУ отразили масштабную атаку рф в ночь на 25 декабря. Из 184 выпущенных вражеских ракет и дронов было уничтожено 113 целей.
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 113 из 184 вражеских ракет и ударных беспилотников, выпущенных армией рф в ночь на 25 декабря. Было уничтожено 59 ракет и 54 беспилотника, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины было обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей противника:
- 2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска — Воронежская обл.);
- 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска — Белгородская обл.)
- 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см с стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Волгоградская обл., Каспийское море);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл.— рф.);
- 106 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф.).
"По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 воздушных целей:
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 54 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны)", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. "К сожалению, в результате российской атаки есть поражения", - добавили в ВС ВСУ.
Дополнение
Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты ГНКИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Противник использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.
Кроме того, эксперты ГНКИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.