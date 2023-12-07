В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что уничтожили 15 из 18 запущенных рф беспилотников типа "шахед", причем основные атаки были направлены на Хмельницкую и Одесскую области
Силы обороны в ночь на 7 декабря в небе над Украиной уничтожили 15 из 18 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 7 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым). Основные направления удара - Хмельницкая и Одесская области.
Всего зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА противника
Указано, что привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Напомним
Вражеские ударные беспилотники атаковали юг Одесской области.
В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что уничтожили 15 из 18 запущенных рф беспилотников типа "шахед", причем основные атаки были направлены на Хмельницкую и Одесскую области.
Снег, дождь и морозы: синоптики дали прогноз на трое суток
Снег, дождь и гололедица ожидаются по всей территории Украины с понижением температуры до 9° мороза в ближайшие три дня.
Уровень подготовки российских пилотов существенно снизился - разведка
По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, уровень подготовки российских пилотов снизился, налетных часов и стандартов подготовки стало меньше, что привело к увеличению потерь и несчастных случаев.
7 декабря: Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации
7 декабря отмечается Всемирный день украинского платка. В Украине платок издавна считался оберегом и символом, свободы и любви. В этот день, в частности, проводятся мастер-классы и конкурсы на умение завязывать платок
Украинский школьник, пострадавший от ракетного обстрела Винницы, встретился с Папой Римским
Пострадавший от ракетного обстрела украинский школьник Роман Олексив встретился с Папой Римским. Мальчик также встретился с итальянским парламентарием.
Лидеры G7 согласовали ввести ограничения на импорт российских алмазов до конца года
Страны G7 договорились ограничить импорт некоммерческих российских алмазов до января 2024 года, в том числе ввести надежную систему сертификации необработанных алмазов до сентября 2024 года.
Выписали из больницы, но лечение продолжается: в ГУР рассказали о состоянии жены Буданова после отравления
Марианна Буданова, жена главы разведки Украины Кирилла Буданова, была выписана из больницы после отравления, но продолжает лечение под наблюдением врачей.
Спасатели дважды попали под обстрел во время тушения пожаров, вызванных ударами россиян в Сумской области
Спасатели в Сумской области дважды подвергались обстрелам во время тушения пожаров, вызванных ударами противника, но им удалось потушить пламя и спасти дома мирных жителей.
Сумщина: россияне обстреляли девять громад, есть разрушения, ранены мирные жители
Российские войска обстреляли Середину-Буду в Сумской области, ранив двух жителей и повредив множество объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома и отель. Ведется уголовное расследование по факту нарушения законов военного времени.
Убийство Кивы: в рф спецслужбы изучают списки пассажиров московских аэропортов
Российские спецслужбы анализируют списки пассажиров московского аэропорта после убийства экс-депутата Ильи Кивы.