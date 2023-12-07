В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов"

Силы обороны в ночь на 7 декабря в небе над Украиной уничтожили 15 из 18 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 7 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым). Основные направления удара - Хмельницкая и Одесская области.

Всего зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА противника - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Указано, что привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Напомним

Вражеские ударные беспилотники атаковали юг Одесской области.