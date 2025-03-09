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В небе над Украиной этой ночью сбито 73 вражеских БПЛА, 37 беспилотников не достигли своих целей - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 24911 просмотра

Россия атаковала Украину 119 ударными БПЛА, из которых 73 были сбиты силами ПВО. Еще 37 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей, атаки зафиксированы в 12 областях.

В небе над Украиной этой ночью сбито 73 вражеских БПЛА, 37 беспилотников не достигли своих целей - Воздушные силы

россия ночью атаковала Украину 119 ударами БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силам обороны удалось сбить 73 удара БПЛА, а также 37 беспилотников не достигли своих целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Состоянием на 09.00 подтверждено сбитие 73 ударов БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях

- сообщили в Воздушных силах.

37 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Известно, что противник атаковал 119 ударами БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф., Чауда - Крым. Воздушный нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая область, Харьковская область, Полтавская область, Черкасская область, Сумская область и Запорожье

- добавили в Воздушных силах.

Напоминаем

За 8 марта на российско-украинском фронте зафиксировано 167 боевых столкновений. Силы обороны поразили два пункта управления дронов врага и 18 районов с живой силой российских военных.

Павел Башинский

Павел Башинский

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