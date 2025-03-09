В небі над Україною цієї ночі збито 73 ворожі БпЛА, 37 безпілотників не досягли своїх цілей - Повітряні сили
Київ • УНН
росія атакувала Україну 119 ударними БпЛА, з яких 73 були збиті силами ППО. Ще 37 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей, атаки зафіксовані в 12 областях.
росія вночі атакувала Україну 119-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Силам оборони вдалося збити 73-х ударних БпЛА, а також 37 безпілотників не досягли своїх цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях
37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Відомо, що противник атакував 119-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя
Нагадаємо
За 8 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Сили оборони уразили два пункти управління дронів ворога та 18 районів з живою силою російських військових.