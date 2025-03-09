В небі над Україною цієї ночі збито 73 ворожі БпЛА, 37 безпілотників не досягли своїх цілей - Повітряні сили

росія вночі атакувала Україну 119-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Силам оборони вдалося збити 73-х ударних БпЛА, а також 37 безпілотників не досягли своїх цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях - повідомили в Повітряних силах.

37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Відомо, що противник атакував 119-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя - додали в Повітряних силах.

Нагадаємо

За 8 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Сили оборони уразили два пункти управління дронів ворога та 18 районів з живою силою російських військових.