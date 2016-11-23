В Неаполе ножом ранили двух болельщиков "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Неаполе ножом ранили двух болельщиков киевского "Динамо", которые приехали на матч Лиги Чемпионов против "Наполи", передает УНН со ссылкой на CalcioNapoli24.
Как сообщает итальянское издание, на улице Корсо Умберто, неизвестные подошли к болельщику с шарфом "Динамо", избили и нанесли несколько ударов ножом. Через некоторое время неизвестные совершили еще одно нападение на болельщика "Динамо".
В результате инцидента двое болельщиков доставлены в больницы, раны оказались не серьезными.
Местная полиция проводит расследование.
Напомним, сегодня "Динамо" попытается зацепиться за плей-офф Лиги Чемпионов.