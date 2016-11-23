В Неаполе ножом ранили двух болельщиков "Динамо"

Как сообщает итальянское издание, на улице Корсо Умберто, неизвестные подошли к болельщику с шарфом "Динамо", избили и нанесли несколько ударов ножом. Через некоторое время неизвестные совершили еще одно нападение на болельщика "Динамо".

В результате инцидента двое болельщиков доставлены в больницы, раны оказались не серьезными.

Местная полиция проводит расследование.

Напомним, сегодня "Динамо" попытается зацепиться за плей-офф Лиги Чемпионов.