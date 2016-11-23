В Неаполі ножем поранили двох вболівальників “Динамо”

Як повідомляє італійське видання, на вулиці Корсо Умберто, невідомі підійшли до вболівальника з шарфом “Динамо” побили та завдали декілька ударів ножем. Через деякий час невідомі вчинили ще один напад на вболівальника "Динамо".

В результаті інциденту двоє вболівальників доставлені в лікарні, рани виявилися не серйозними.

Місцева поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, сьогодні "Динамо" спробує зачепитися за плей-офф Ліги Чемпіонів.