В НБУ рассказали, какие меры принимаются для поддержки экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальный банк Украины активизировал нормотворческую деятельность, а также ведет работу по снижению доли плохих кредитов в банковской системе и удерживает ключевую ставку на уровне ниже нейтральной для поддержки экономики. Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Содержание ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характер монетарной политики. Оно оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике... К тому же, мы принимаем другие меры для поддержки экономики. В частности, Национальный банк активизировал нормотворческую деятельность, направленную на упрощение условий для развития кредитования. Также ведется активная работа по снижению доли плохих кредитов в банковской системе. Спросом у банков пользуются наши новые инструменты - долгосрочное рефинансирование и процентные свопы", - сказал Кирилл Шевченко.
По его словам, они увеличивают длинный ресурс банков и снижают их риски.
"В комплексе все эти меры поддерживают тренд на удешевление кредитов для бизнеса и населения", - добавил глава НБУ.
Напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%.