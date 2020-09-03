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В НБУ рассказали, какие меры принимаются для поддержки экономики

Киев • УНН

 • 10687 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальный банк Украины активизировал нормотворческую деятельность, а также ведет работу по снижению доли плохих кредитов в банковской системе и удерживает ключевую ставку на уровне ниже нейтральной для поддержки экономики. Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

В НБУ рассказали, какие меры принимаются для поддержки экономики

"Содержание ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характер монетарной политики. Оно оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике... К тому же, мы принимаем другие меры для поддержки экономики. В частности, Национальный банк активизировал нормотворческую деятельность, направленную на упрощение условий для развития кредитования. Также ведется активная работа по снижению доли плохих кредитов в банковской системе. Спросом у банков пользуются наши новые инструменты - долгосрочное рефинансирование и процентные свопы", - сказал Кирилл Шевченко.

По его словам, они увеличивают длинный ресурс банков и снижают их риски.

"В комплексе все эти меры поддерживают тренд на удешевление кредитов для бизнеса и населения", - добавил глава НБУ.

Напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%.

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