В НБУ розповіли, які заходи вживаються для підтримки економіки

“Утримання ключової ставки на рівні нижче нейтрального свідчить про стимулюючий характер монетарної політики. Воно залишає простір для подальшого зниження відсоткових ставок в економіці… До того ж, ми вживаємо інші заходи для підтримки економіки. Зокрема, Національний банк активізував нормотворчу діяльність, спрямовану на спрощення умов для розвитку кредитування. Також ведеться активна робота зі зниження частки поганих кредитів у банківській системі. Попитом у банків користуються наші нові інструменти - довгострокове рефінансування та процентні свопи”, - сказав Кирило Шевченко.

За його словами, вони збільшують довгий ресурс банків і знижують їх ризики.

“У комплексі всі ці заходи підтримують тренд на здешевлення кредитів для бізнесу і населення”, - додав очільник НБУ.

Нагадаємо, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%.