В НБУ рассказали, как будут работать банки 24 августа

Детали

В НБУ напомнили, что на время военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

"Учитывая нормы этого закона, а также действие военного положения, праздничный день 24 августа – День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы", – говорится в сообщении.

Как отметили, система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения Национального банка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 24 августа 2022 будут работать в обычном режиме.

Напомним

В январе-июне 2022 года обращение наличных денег в кассах банков снизилось по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – это обусловлено влиянием полномасштабного вторжения россии.