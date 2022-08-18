В НБУ розповіли, як працюватимуть банки 24 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Цього року через воєнний стан День Незалежності України є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи. Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України, інформує УНН.
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В НБУ нагадали, що на час воєнного стану в Україні скасовано cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.
"Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи Національного банку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 24 серпня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.
Нагадаємо
У січні-червні 2022 року обіг готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік – це зумовлено впливом повномасштабного вторгнення росії.