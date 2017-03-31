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В НАПК назвали партию, в которой конфисковали полмиллиона гривен

В НАПК назвали партию, в которой конфисковали полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 8330 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Суд постановил конфисковать в "Украинского объединения патриотов - УКРОП" партийные взносы почти 500 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

По словам председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, о членских взносах через кассовые операции (касса Партии) в поддержку указанной политической партии стало известно по результатам анализа отчета политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2016 года. Соответствующий отчет партии был подан в Национальное агентство 9 ноября 2016.

"Партия получила такие взносы от 16 физических лиц. Впоследствии указанные взносы были внесены наличными уполномоченным лицом, согласно уставу имеет право подписи на текущий счет партии. В то же время по Черновицкой областной региональной организации и Винницкой областной региональной организации взносы даже не были перечислены на текущие счета указанных политических партий в соответствующем отчетном периоде. Системный анализ информации, отраженной в отчете, позволил установить, что сумма взносов в поддержку политической партии составила 468 946,50 грн ", - отметила Председатель Нацагентства.

Указанное нарушение ч.8 ст.14 Закона Украины "О политических партиях в Украине", в соответствии с которой денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции. Поэтому Национальное агентство соответствующие материалы направило в суд.

Н.Корчак сообщила, что Постановлением Печерского районного суда города Киева 22 марта этого года Председатель секретариата политической партии "УКРОП" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 21215 КоАП. На него наложен штраф в сумме 1700 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в размере 468 946,50 грн.

Как сообщал УНН, Н.Корчак видит в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП "УСС" служебные преступления.

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