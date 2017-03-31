В НАЗК назвали партію, в якої конфіскували півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Суд постановив конфіскувати в “Українського об’єднання патріотів — УКРОП” партійні внески на майже 500 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
За словами Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, про членські внески через касові операції (каса Партії) на підтримку зазначеної політичної партії стало відомо з результатів аналізу Звіту політичної партії “Українське об’єднання патріотів — УКРОП” про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2016 року. Відповідний звіт партії був поданий до Національного агентства 9 листопада 2016 року.
“Партія отримала такі внески від 16 фізичних осіб. Згодом вказані внески були внесені готівкою уповноваженою особою, яка згідно зі статутом має право підпису, на поточний рахунок партії. В той же час по Чернівецькій обласній регіональній організації та Вінницькій обласній регіональній організації внески навіть не були перераховані на поточні рахунки зазначених політичних партій у відповідному звітному періоді. Системний аналіз інформації, відображеної у звіті, дозволив встановити, що сума внесків на підтримку політичної партії склала 468 946,50 грн”, — зазначила Голова Нацагентства.
Зазначене є порушенням ч.8 ст.14 Закону України “Про політичні партії в Україні”, відповідно до якої грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції. Тому Національне агентство відповідні матеріали направило до суду.
Н.Корчак повідомила, що Постановою Печерського районного суду міста Києва 22 березня цього року Голову секретаріату політичної партії “УКРОП” визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 21215 КУпАП. На нього накладено штраф у сумі 1700 грн з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в розмірі 468 946,50 грн.
Як повідомляв УНН, Н.Корчак вбачає у діях посадовців Держспецзв’язку та ДП “УСС” службові злочини.