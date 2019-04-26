В Нацполиции работает почти 20 служебных лошадей

"По информации Департамента патрульной полиции, в территориальных подразделениях патрульной полиции в 2018 и с начала 2019 использовалось в работе и используется 19 служебных лошадей", - говорится в ответе на запрос.



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Напомним, в 2018 и с начала 2019 года в органах и подразделениях Национальной полиции работало и работает более 900 служебных собак.



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