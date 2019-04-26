В Нацполіції працює майже 20 службових коней
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У 2018 та з початку 2019 року в територіальних підрозділах патрульної поліції працювало та працює майже 20 службових коней. Про це повідомили у відділі організації кінологічної діяльності Національної поліції України у відповідь на запит кореспондента УНН.
"За інформацією Департаменту патрульної поліції , в територіальних підрозділах патрульної поліції в 2018 та з початку 2019 року використовувалось в роботі та використовується 19 службових коней", - йдеться у відповіді на запит.
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Нагадаємо, у 2018 та з початку 2019 року в органах та підрозділах Національної поліції працювало та працює понад 900 службових собак.
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