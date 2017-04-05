В Нацполиции готовятся к возможным провокациям во время Евровидения

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что правоохранители не исключают возможности провокаций, поскольку определенные силы могут препятствовать ходу конкурса, чтобы выставить Украину в невыгодном свете перед мировым сообществом.

Во время совещания по подготовке к Евровидению поднимались вопросы обеспечения полицейских элементами униформы (специальными жилетами), которые позволят выделять правоохранителей в толпе, а также - комплектование служебных автомобилей патрульной полиции всем необходимым для несения службы, в частности - медицинскими аптечками.

"Для нас не впервые нести службу во время проведения мероприятий такого уровня. Нацполиция готова обеспечить правопорядок во время Евровидения в Украине ", - отметил С.Князев.

Он также добавил, что полиция усиленно нести службу во время массовых мероприятий в столице, чтобы туристы вполне смогли насладиться как самим песенным конкурсом, так и пребыванием в Украине.

Как сообщал УНН, во время Евровидения в Киеве будут работать 8-10 тысяч правоохранителей.