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В Нацполіції готуються до можливих провокацій під час Євробачення

В Нацполіції готуються до можливих провокацій під час Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Правоохоронці не виключають можливості провокацій під час проведення конкурсу Євробачення-2017. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Глава Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці не виключають можливості провокацій, оскільки певні сили можуть перешкоджати ходу конкурсу, аби виставити Україну в невигідному світлі перед світовою спільнотою.

Під час наради щодо підготовки до Євробачення піднімались питання забезпечення поліцейських елементами однострою (спеціальними жилетами), які дозволять вирізняти правоохоронців у натовпі, а також — комплектування службових автомобілів патрульної поліції усім необхідним для несення служби, зокрема — медичними аптечками.

“Для нас не вперше нести службу під час проведення заходів такого рівня. Нацполіція готова забезпечити правопорядок під час Євробачення в Україні”, — зазначив С.Князєв.

Він також додав, що поліція посилено нестиме службу під час масових заходів у столиці, щоб туристи сповна змогли насолодитися як самим пісенним конкурсом, так і перебуванням в Україні.

Як повідомляв УНН, під час Євробачення в Києві працюватимуть 8-10 тисяч правоохоронців.

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