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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В нацпарке "Тузловские лиманы" очередной случай браконьерства: ущерб составляет порядка 15 млн грн

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 06:00  •  5288 просмотра

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В нацпарке "Тузловские лиманы" зафиксирован новый случай браконьерства с ущербом более 15 млн грн. По данным правоохранителей, браконьерство было зафиксировано на озере Алибей, вблизи села Новомихайловка.

Правоохранители зафиксировали очередной случай браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы", передает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали

Так, по данным правоохранителей, браконьерство было зафиксировано на озере Алибей, вблизи села Новомихайловка. Предварительно, ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет больше 15 млн грн.

Также, по данным правоохранителей, в марте 2024 года Госаудитслужба планировала проверить деятельность нацпарка "Тузловские лиманы". Но проверка не состоялась, так как аудиторов на территорию нацпарка не пустила его руководитель Ирина Выхристюк.

Свой отказ Выхрыстюк объяснила тем, что находилась в командировке.

Напомним, Южный офис Госаудитслужбы проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности НПП "Тузловские лиманы". Аудит находится на завершающем этапе. Также напомним, в мае 2024 года в нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство.

Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% расходуется на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок. Для сравнения, бюджет "Тузловских лиманов" - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если допустить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.

Добавим, что местные органы власти направили обращение в Минприроды об увольнении руководства Нацпарка, Однако, Минприроды так и не объявило конкурс на нового руководителя.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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