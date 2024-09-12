У нацпарку "Тузловські лимани" черговий випадок браконьєрства: збитки становлять близько 15 млн грн
Київ • УНН
У нацпарку "Тузловські лимани" зафіксовано новий випадок браконьєрства зі збитками понад 15 млн грн. За даними правоохоронців, браконьєрство було зафіксовано на озері Алібей, поблизу села Новомихайлівка.
Правоохоронці зафіксували черговий випадок браконьєрства на території національного парку "Тузловські лимани", передає УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
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Так, за даними правоохоронців, браконьєрство було зафіксовано на озері Алібей, поблизу села Новомихайлівка. Попередньо, збитки, завдані рибним запасам України, становлять понад 15 млн грн.
Також, за даними правоохоронців, у березні 2024 року Держаудитслужба планувала перевірити діяльність нацпарку "Тузловські лимани". Але перевірка не відбулася, оскільки аудиторів на територію нацпарку не пустила його керівниця Ірина Вихристюк.
Свою відмову Вихристюк пояснила тим, що перебувала у відрядженні.
Нагадаємо, Південний офіс Держаудитслужби проводить ревізію фінансово-господарської діяльності НПП "Тузловські лимани". Аудит перебуває на завершальному етапі. Також нагадаємо, у травні 2024 року в нацпарку "Тузловські лимани" виявлено масове браконьєрство.
Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузловські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Однак і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад. Для порівняння, бюджет "Тузловських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо припустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їхнього фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.
Додамо, що місцеві органи влади направили звернення до Міндовкілля щодо звільнення керівництва Нацпарку, однак, Міндовкілля так і не оголосило конкурс на нового керівника.