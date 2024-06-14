В последние недели наблюдается всплеск диверсий, кибератак и других враждебных действий России против членов Альянса. Министры обороны стран НАТО согласовали ряд вариантов реагирования на действия рф. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, передает УНН.

По его словам, министры также коснулись кампании враждебных действий, которую россия проводит против членов Альянса.

"В последние недели мы наблюдаем всплеск диверсий, кибератак, инструментальной миграции и других враждебных действий россии. Мы будем спокойны и взвешенно реагировать на российские провокации. В то же время мы будем критиковать действия россии... Сегодня министры согласовали ряд вариантов реагирования, на которые члены Альянса будут ориентироваться индивидуально и коллективно. Это включает усиленный обмен разведданными, усиленную защиту критической инфраструктуры, включая подводную среду и в киберпространстве, а также дальнейшие ограничения для российских разведчиков", - рассказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что кампания россии не помешает НАТО поддержать Украину.

"И мы будем продолжать защищать наши территории и население от враждебных действий", - заявил он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в НАТО обдумывают ответные шаги на попытки диверсий со стороны рф.

Ранее УНН сообщал, что россия все больше уверена, что углубление экономических и дипломатических связей с Китаем и глобальным Югом позволит ей бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют Соединенные Штаты, и подорвать Запад.