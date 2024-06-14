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У НАТО погодили варіанти відповідей на диверсії та кібератаки рф

У НАТО погодили варіанти відповідей на диверсії та кібератаки рф

Київ • УНН

 • 26260 перегляди

Міністри оборони країн НАТО домовились про варіанти реагування на зростання кількості диверсій, кібератак та інших ворожих дій росії проти членів Альянсу, в тому числі про посилення обміну розвідданими, захист критично важливої інфраструктури і подальші обмеження для російської розвідки.

В останні тижні спостерігається сплеск диверсій, кібератак та інших ворожих дій росії проти членів Альянсу. Міністри оборони країн НАТО погодили низку варіантів реагування на дії рф. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу, передає УНН.

За його словами, міністри також торкнулися кампанії ворожих дій, яку росія проводить проти членів Альянсу.

"В останні тижні ми спостерігаємо сплеск диверсій, кібератак, інструментальної міграції та інших ворожих дій росії. Ми будемо спокійні та виважено реагувати на російські провокації. Водночас ми критикуватимемо дії росії... Сьогодні міністри погодили низку варіантів реагування, на які члени Альянсу орієнтуватимуться індивідуально та колективно. Це включає посилений обмін розвідданими, посилений захист критичної інфраструктури, включно з підводним середовищем і в кіберпросторі, а також подальші обмеження для російських розвідників", - розповів Столтенберг.

Він наголосив, що кампанія росії не завадить НАТО підтримати Україну.

"І ми продовжуватимемо захищати наші території та населення від ворожих дій", - заявив він.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у  НАТО обмірковують відповідні кроки на спроби диверсій з боку рф. 

Раніше УНН повідомляв, що росія все більше впевнена, що поглиблення економічних і дипломатичних зав’язків з Китаєм і глобальним Півднем дозволить їй кинути виклик міжнародній фінансовій системі, де домінують Сполучені Штати, і підірвати Захід.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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