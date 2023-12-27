В НАПК назвали самые распространенные коррупционные риски в работе ВЛК

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
  •  13134 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
  •  106548 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
  •  118380 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
  •  140979 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  163312 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  163301 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  158232 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  147238 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  130153 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  128467 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  138544 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  132131 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  225067 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  392629 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  256285 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В НАПК назвали самые распространенные коррупционные риски в работе ВЛК

НАПК выявило 20 коррупционных рисков в военно-врачебных комиссиях Украины и рекомендовало изменения для их минимизации и защиты прав военнослужащих.

Общество •   •  7241 просмотра
В НАПК назвали самые распространенные коррупционные риски в работе ВЛК

В течение декабря один ребенок и 29 взрослых погибли, провалившись под лед

Тридцать человек, в том числе один ребенок, погибли на неустойчивом льду в Украине. 10 человек спасены благодаря ГСЧС.

Общество •   •  7327 просмотра
В течение декабря один ребенок и 29 взрослых погибли, провалившись под лед

Электроноши смогут вывозить раненых: украинские пограничники осваивают, переданную волонтерами, разработку медевакуации

Пограничники получили наземный дрон для медицинской эвакуации раненых с поля боя. Устройство приобретено за средства финских благотворителей для нужд Краматорского отряда.

Война •   •  11260 просмотра
Электроноши смогут вывозить раненых: украинские пограничники осваивают, переданную волонтерами, разработку медевакуации

В Киеве сеть кинотеатров уклонялась от уплаты 10 млн грн налогов - БЭБ

В Киеве разоблачили сеть кинотеатров, которая уклонилась от уплаты налогов на сумму 10 миллионов гривен; после расследования долг был погашен.

Экономика •   •  9714 просмотра
В Киеве сеть кинотеатров уклонялась от уплаты 10 млн грн налогов - БЭБ

В новогоднюю ночь в Киеве будет дежурить до тысячи спасателей - ГСЧС

920 спасателей и 240 единиц техники будут дежурить в Киеве на Новый год, ГСЧС готова к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, включая угрозы со стороны россии.

Общество •   •  11273 просмотра
В новогоднюю ночь в Киеве будет дежурить до тысячи спасателей - ГСЧС

Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования

В декабре Украина получила $5 млрд помощи, в основном на социальные расходы, причем Япония была крупнейшим донором.

Экономика •   •  13121 просмотра
Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования

Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы

Денис пушилин, глава так называемой "днр", был приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы за посягательство на целостность Украины.

Криминал и ЧП •   •  12701 просмотра
Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы

Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы: готовил авиаудары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве

Российский агент был приговорен к 15 годам заключения.

Война •   •  16018 просмотра
Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы: готовил авиаудары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве

Крымские партизаны обнаружили российскую РЛС в Севастополе

Украинские партизаны обнаружили российскую радиолокационную станцию в Севастополе, имеющую решающее значение для усиления украинских ударов.

Война •   •  13139 просмотра
Крымские партизаны обнаружили российскую РЛС в Севастополе

Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза

Премьер Саксонии предлагает Украине уступить территорию ради мира; Украина призывает к правде, предупреждая о более широкой российской агрессии.

Политика •   •  21773 просмотра
Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза