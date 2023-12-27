В НАПК назвали самые распространенные коррупционные риски в работе ВЛК

Национальное агентство по предупреждению коррупции определило 20 самых распространенных коррупционных рисков в деятельности военно-врачебных комиссий Вооруженных сил Украины и разработало рекомендации для их устранения или минимизации. Об этом со ссылкой на НАПК передает УНН.

Детали

Специалисты НАПК провели стратегический анализ коррупционных рисков ВЛК во исполнение п. 5 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа текущего года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", введенного в действие указом Президента Украины № 576/2023 от 12 сентября.

По результатам проведенного агентством стратегического анализа, к самым распространенным коррупционным рискам относятся:

несовершенство правового регулирования деятельности ВВК;

злоупотребления при формировании состава штатных ВВК и назначении начальника Центральной военно-врачебной комиссии вследствие нечеткости правового регулирования;

непрозрачный порядок определения учреждения здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности, при котором могут создаваться ВВК территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

использование неопределенности сроков проведения военно-врачебной экспертизы для налаживания коррупционных схем;

вымогательство неправомерной выгоды за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;

отказ предоставить направление для прохождения медицинского осмотра лицам, мобилизованным в ряды ВСУ без прохождения военно-врачебной экспертизы, с целью получения взятки;

участие должностных лиц ВВК в коррупционных схемах незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины;

коррупционная договоренность при принятии решения о предоставлении лицу отсрочки от призыва по состоянию здоровья;

злоупотребления при установлении причинно-следственной связи травм (ранений, контузий, увечий), связанных с защитой родины;

использование бумажного документооборота для коррупционных злоупотреблений ВВК.

Дополнение

Ожидается, что разработанные агентством рекомендации для устранения и/или минимизации идентифицированных коррупционных рисков обеспечат укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем совершенствования деятельности военно-врачебных комиссий.

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В частности, НАПК рекомендовало Министерству обороны Украины вместе с заинтересованными субъектами разработать новый порядок организации и проведения военно-врачебной экспертизы и внести изменения в действующие нормативно-правовые акты.

Подчеркиваем, что только активная позиция Министерства обороны Украины и Министерства здравоохранения Украины по выполнению предоставленных НАПК рекомендаций позволит минимизировать идентифицированные коррупционные риски, будет способствовать выполнению требований по несовместимости коррупционных практик в деятельности ВЛК и уменьшит нагрузку на правоохранительную и судебную системы - отметили в агентстве.

Напомним

Министерство обороны оцифровало военно-медицинскую экспертизу, что позволило обмениваться электронными документами между медицинскими учреждениями и воинскими частями, избавив раненых военнослужащих от необходимости приносить документы лично.

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