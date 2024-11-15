В НАБУ резко раскритиковали "значительные научные достижения" НААН

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Виктор Ярема раскритиковал "значительные научные достижения" Национальной аграрной академии и рассказал, как госпредприятия академии зарабатывают на "серых схемах". Об этом он заявил в подкасте "Коррупция vs НАБУ", пишет УНН.

"НААН - это прямо огромная проблема, у нее начинают земли забирать, потому что это супер неэффективная история. Вы слышали о каких-то научных достижениях?" - заявил Ярема.

Детектив рассказал, что нередко госпредприятия НААН, которые управляют значительными земельными ресурсами - от 3 до 5 тысяч га земли, на самом деле зарабатывают на сдаче в "теневую аренду" земельных участков.

"Ты приезжаешь туда, на место (где находятся земли какого-то из госпредприятий НААН - ред.), а там нет ни штата нормального, работает 4 человека. Они ее обрабатывают по теневым схемам. Какой-то крупный аграрий заходит и схема очень простая... вот например ты ГП, у тебя есть 5 га земли, я к тебе прихожу и говорю - давай я буду обрабатывать, предоставлять услуги обработки. Я предоставляю услуги и у тебя формируется задолженность перед мной определенная, и логично, что вырастает большая куча урожая, который стоит очень дорого, но вместо того, чтобы его нормально учесть и продать, чтобы со мной рассчитаться и получить прибыль - мы берем часть урожая и просто в тупую вывозим без учета через фирму фиктивную, а потом мы делимся. А по факту, мы занижаем урожайность", - пояснил Ярема.

Другой не менее важной проблемой является ситуация, когда предприятия НААН десятилетиями не оформляли документы на землю и, скорее всего, это было связано с тем, что они преследовали свои полезные цели по незаконному использованию "серой" земли.

Однако, в одном из дел НАБУ, касающемся спора за землю между участниками АТО и госпредприятиями НААН, бюро заняло неожиданную позицию. Вместо защиты АТОвцев, они стали на сторону госпредприятий, которые не имея законных прав и документов хотят отобрать земли у участников боевых действий. В этом деле также фигурирует экс-министр агрополитики Николай Сольский, который, будучи адвокатом, еще до своих должностей в госорганах, помогал АТОвцам в оформлении земельных участков.

Интересно, что НАБУ в своих обвинениях против Сольского опираются на копию документа советского союза, исписанного шариковой ручкой, оригинал которого никто не видел - ни местные власти, ни НААН, ни даже сами антикоррупционеры.

Именно на этот документ детективы НАБУ и прокуроры САП ссылаются в суде как доказательство того, что государственное предприятие "Искра" имело право пожизненно пользоваться землей "артели сталина", которую взамен приватизировали воины АТО. Это может свидетельствовать о слабой доказательной базе и туманных перспективах в суде для прокурора САП.