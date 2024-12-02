В НАБУ проверят только последние месяцы работы, а не все 9 лет, чтобы не признавать коррупцию и неэффективность - эксперт

Аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины будет проведен только за последние месяцы его работы, а не с момента создания, чтобы не признавать внутреннюю коррупцию, неэффективность и незаконные действия руководства НАБУ. Об этом написал политический эксперт Александр Кочетков.

"Из 9 лет существования НАБУ проверят только последние месяцы работы, чтобы не признавать коррупцию, неэффективность и незаконные действия его руководства. Сейчас имеем очередную неприятность: закон о НАБУ четко говорит: внешняя независимая оценка (аудит) эффективности деятельности этого органа должна проводиться ежегодно. Знаете, сколько проверок было за все время его существования? Ноль!" – написал Кочетков.

Эксперт напомнил, периоды, за которые не проверяли НАБУ.

"НАБУ не проверяли, когда на тот момент его глава Сытник был официально признан коррупционером и внесен в соответствующий государственный реестр коррупционеров. НАБУ не проверяли, когда его руководство поймали за руку на сливе информации подозреваемым в хищении миллионов долларов. НАБУ ни разу не отчитывалось о своей работе перед обществом. А именно за наш с вами счет его орлы кормятся. НАБУ ежегодно грубо нарушает закон о НАБУ, не допуская к аудиту ни один орган государственной власти. Ежегодно. Нарушает. Закон", – подчеркнул Кочетков.

Наконец, отметил он, в сентябре 2024 года Кабмин назначил Комиссию для проведения внешней независимой оценки. И лишь 18 ноября эта комиссия собралась – впервые за более чем 9 лет существования Бюро.

"Конечно, все ожидали комплексного аудита НАБУ за все 9 лет. Но комиссия иностранцев решила ограничиться периодом от назначения текущего директора Бюро (6 марта 2023 г.) до даты утверждения методики оценивания (18 ноября 2024 г.). Всего 20 месяцев вместо 108. Все предыдущие коррупционные скандалы антикоррупционного органа решили забыть", – сообщил эксперт.

Он отметил, что украинские правозащитники уже дали оценку такому "аудиту".

"Это пример того, как иностранцы игнорируют Закон, который через своих приспешников протащили через Верховную Раду и пытаются спрятать и освободить от ответственности сотни детективов НАБУ, нарушавших Закон", – цитирует Кочетков известного адвоката Ростислава Кравца. По мнению последнего, реальная цель создания САП, НАПК, ВАКС, АРМА – это не борьба с коррупцией, а попытки уничтожения независимости и суверенитета Украины.

Эксперт привел пример Польши, как помочь произволу с полным игнорированием НАБУ и его надзирателями законов Украины.

"Там новая коалиция, победившая на выборах в прошлом году, в соглашении предусмотрела ликвидацию Центрального антикоррупционного бюро. Кормить коррупционеров, которые крышуются иностранцами под вывеской "антикорапшн", поляки передумали. Молодцы. Может, Украине принять этот опыт во внимание?" – резюмировал Кочетков.