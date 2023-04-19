В МИД Украины осудили встречу лукашенко с пушилиным в минске: министерство вызывает посла Украины в рб для консультаций

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"МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", - говорится в сообщении.

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Из-за этого в МИД решили вызвать посла Украины в Беларуси для консульаций.

"В связис этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций. Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", - отметили в министерстве иностранных дел Украины.