В МЗС України засудили зустріч лукашенка з пушиліним у мінську: міністерство викликає посла України в рб для консультацій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У міністерстві закордонних справ України засудили проведення президентом білорусі олександром лукашенком зустрічі з ватажком так званої "днр" денисом пушиліним у білоруському мінську. Міністерство викликало посла України в білорусі для консультацій, передає УНН з посиланням на заяву МЗС.
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"МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.
Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", - йдеться у повідомленні.
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Через це у МЗС вирішили викликати посла України у білорусі для консульацій.
"У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України", - зазначили у міністерстві закордонних справ України.