В МИД РФ вызвали послов четырех европейских стран

На данный момент нет информации о подробностях встречи, однако по информации "РИА-Новости" скорее всего она касается дипломатической ситуации вокруг отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля.

Как сообщал УНН, 26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании.

НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.