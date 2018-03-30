В МИД РФ вызвали послов четырех европейских стран
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство иностранных дел России вызвало к себе послов Великобритании, Франции, Германии и Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
На данный момент нет информации о подробностях встречи, однако по информации "РИА-Новости" скорее всего она касается дипломатической ситуации вокруг отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля.
Как сообщал УНН, 26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании.
НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).
В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.
Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.