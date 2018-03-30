В МЗС РФ викликали послів чотирьох європейських країн
Київ • УНН
КИЇВ 30 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії викликало до себе послів Британії, Франції, Німеччини та Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
На даний момент немає інформації про подробиці зустрічі, однак за інформацією РИА Новости швидше за все вона стосується дипломатичної ситуації навколо отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля.
Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян з США і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великобританії. Ще 24 європейські країни, Австралія, Грузія і Канада також вирішили вислати дипломатів РФ (всього 63).
НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві. Приклад ЄС пішли Болгарія, Люксембург, Мальта, Португалія та Словаччина (раніше Лондон вислав 23 дипломата РФ, Москва відповіла висилкою такого ж числа британських).
У свою чергу Росія вислала 60 американських дипломатів.
Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.