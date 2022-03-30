В МВД назвали наиболее загрязненные взрывоопасными предметами микрорайоны Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин во время объединенного марафона отметил, что общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. кв. км и вспомнил о микрорайонах Киева, передает УНН.
Детали
По его словам в результате московитских обстрелов оказались наиболее загрязненными Виноградарь и Оболонь.
Также во время всеукраинского телемарафона Енин отметил, что с начала войны украинские саперы обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и одну авиационную бомбу.
Также очищено около 14 га территории.