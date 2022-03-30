В МВД назвали наиболее загрязненные взрывоопасными предметами микрорайоны Киева

Детали

По его словам в результате московитских обстрелов оказались наиболее загрязненными Виноградарь и Оболонь.

Также во время всеукраинского телемарафона Енин отметил, что с начала войны украинские саперы обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и одну авиационную бомбу.

Также очищено около 14 га территории.