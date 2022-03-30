В МВС назвали найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами мікрорайони Києва

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За його словами внаслідок московитських обстрілів виявилися найбільш забрудненими Виноградар та Оболонь.

Також під час загальноукраїнського телемарафону Єнін зазначив, що з початку війни українські сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу.

Також очищено близько 14 га території.