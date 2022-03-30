В МВС назвали найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами мікрорайони Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Перший заступник міністра МВС України Євгеній Єнін під час об’єднаного марафону зазначив, що загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. кв. км і згадав про мікрорайони Києва, передає УНН.
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За його словами внаслідок московитських обстрілів виявилися найбільш забрудненими Виноградар та Оболонь.
Також під час загальноукраїнського телемарафону Єнін зазначив, що з початку війни українські сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу.
Також очищено близько 14 га території.