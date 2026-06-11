В МВД создали рабочую группу по вопросам оборота гражданского оружия

Министр внутренних дел Игорь Клименко подписал приказ о создании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию вопросов оборота гражданского оружия, передает УНН.

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Министр подчеркнул, что вопрос нормирования оборота гражданского огнестрельного оружия остается одним из важнейших для МВД.

Сегодня я подписал приказ МВД о создании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию вопросов оборота гражданского оружия. Именно в рамках этой площадки согласованные позиции будут становиться предложениями, которые будут направлены в профильный Комитет Верховной Рады - сообщил Клименко.

По его словам, в ходе предварительных консультаций определили два вопроса, требующих первоочередной проработки.

Первое: четкая и понятная процедура получения разрешения на оружие. Второе: вопросы ответственности и самозащиты. Другие аспекты также важны. Но без урегулирования этих базовых вопросов двигаться дальше будет сложно. Качественный результат рождается из фокуса, а не из стремления обсудить все сразу. Впереди много работы. Наша задача - наработать понятные, справедливые и безопасные правила, которые будут учитывать как право граждан, так и интересы безопасности государства - добавил Клименко.

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