В МВД создали рабочую группу по вопросам оборота гражданского оружия
Киев • УНН
Клименко создал группу для урегулирования оборота гражданского оружия. Приоритетами станут правила получения разрешений и вопросы ответственности и самозащиты.
Министр внутренних дел Игорь Клименко подписал приказ о создании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию вопросов оборота гражданского оружия, передает УНН.
Детали
Министр подчеркнул, что вопрос нормирования оборота гражданского огнестрельного оружия остается одним из важнейших для МВД.
Сегодня я подписал приказ МВД о создании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию вопросов оборота гражданского оружия. Именно в рамках этой площадки согласованные позиции будут становиться предложениями, которые будут направлены в профильный Комитет Верховной Рады
По его словам, в ходе предварительных консультаций определили два вопроса, требующих первоочередной проработки.
Первое: четкая и понятная процедура получения разрешения на оружие. Второе: вопросы ответственности и самозащиты. Другие аспекты также важны. Но без урегулирования этих базовых вопросов двигаться дальше будет сложно. Качественный результат рождается из фокуса, а не из стремления обсудить все сразу. Впереди много работы. Наша задача - наработать понятные, справедливые и безопасные правила, которые будут учитывать как право граждан, так и интересы безопасности государства
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия01.05.26, 13:45 • 52084 просмотра