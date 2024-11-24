В МВД рассказали, каким будет функционал на выдачу оружия через Дію
Киев • УНН
В приложении Дія появится возможность получения и продления разрешений на оружие. МВД также планирует добавить информацию о тирах, стрельбищах и оружейных магазинах.
В приложении Дія появится опция получения и продления разрешений на владение оружием. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, пишет УНН.
Детали
Он напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия, что существенно упростило для граждан подачу документов на получение или продление разрешений.
Ранее МВД провело опрос среди пользователей электронного кабинета, который показал, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.
Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш безоговорочный приоритет во всей системе органов МВД
Напомним
Через "Дію" вскоре можно будет просматривать информацию об оружии. Пользователи также смогут заказать цифровую выписку из Единого реестра оружия, что поможет вовремя контролировать срок действия разрешения.
Единый реестр оружия: украинцы подали уже почти полмиллиона заявлений на получение разрешений на оружие18 окт. 2024, 17:35 • 17897 просмотров