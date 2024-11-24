В МВД рассказали, каким будет функционал на выдачу оружия через Дію

В приложении Дія появится опция получения и продления разрешений на владение оружием. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, пишет УНН.

Детали

Он напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия, что существенно упростило для граждан подачу документов на получение или продление разрешений.

Ранее МВД провело опрос среди пользователей электронного кабинета, который показал, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.

Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш безоговорочный приоритет во всей системе органов МВД