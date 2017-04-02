В.Муженко: 98% военных до 20 лет не хотят покидать зону АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Лишь 11 из 700 военнослужащих в возрасте до двадцати лет согласились на предложение командования о замене их в зоне АТО на военнослужащих старшего возраста. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает УНН.
"Расскажу о патриотизме молодежи. Принял решение заменить в зоне АТО всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогам: 11 согласились, остальные - остались!", - написал он.
Как сообщал УНН, в течение года более 7 тыс. иностранных военных примут участие в учениях в Украине.
Напомним, с 1 апреля дополнительное к основному денежное обеспечение военных, которые выполняют боевые задачи в зоне АТО, составит 7,5 тыс. грн. Об этом заявлял Президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Ивана Черняховского.