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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 19347 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115061 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173681 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127406 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123352 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Муженко: 98% военных до 20 лет не хотят покидать зону АТО

В.Муженко: 98% военных до 20 лет не хотят покидать зону АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Лишь 11 из 700 военнослужащих в возрасте до двадцати лет согласились на предложение командования о замене их в зоне АТО на военнослужащих старшего возраста. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает УНН.

"Расскажу о патриотизме молодежи. Принял решение заменить в зоне АТО всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогам: 11 согласились, остальные - остались!", - написал он.

Как сообщал УНН, в течение года более 7 тыс. иностранных военных примут участие в учениях в Украине.

Напомним, с 1 апреля дополнительное к основному денежное обеспечение военных, которые выполняют боевые задачи в зоне АТО, составит 7,5 тыс. грн. Об этом заявлял Президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Ивана Черняховского.

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