В.Муженко: 98% военных до 20 лет не хотят покидать зону АТО

"Расскажу о патриотизме молодежи. Принял решение заменить в зоне АТО всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогам: 11 согласились, остальные - остались!", - написал он.

Как сообщал УНН, в течение года более 7 тыс. иностранных военных примут участие в учениях в Украине.

Напомним, с 1 апреля дополнительное к основному денежное обеспечение военных, которые выполняют боевые задачи в зоне АТО, составит 7,5 тыс. грн. Об этом заявлял Президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Ивана Черняховского.