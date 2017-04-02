В.Муженко: 98% військових до 20 років не хочуть покидати зону АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Лише 11 з 700 військовослужбовців віком до двадцяти років погодилися на пропозицію командування про заміну їх у зоні АТО на військовослужбовців старшого віку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає УНН.
“Розповім про патріотизм молоді. Прийняв рішення замінити у зоні АТО усіх 700 військовослужбовців віком до 20 років. За підсумками: 11 погодились, решта — залишились!”, — написав він.
Як повідомляв УНН, протягом року більше 7 тисяч іноземних військових візьмуть участь у навчаннях в Україні.
Нагадаємо, з 1 квітня додаткове до основного грошове забезпечення військових, які виконують бойові завдання в зоні АТО, становитиме 7,5 тис. грн. Про це заявляв Президент України на урочистій церемонії випуску слухачів Національного університету оборони ім.Івана Черняховського.