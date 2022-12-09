В москве произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки"

Детали

Предварительно, пожар начался в магазине OBI, пишет Telegram-канал Mash. На месте работают спасатели и медики.

"Истерзанный металл, разлетевшийся мусор и вывеска. Все, что осталось от магазина OBI в торговом центре "МЕГА Химки" на Ленинградском шоссе. В здании началось обрушение кровли", - говорится в сообщении.

РосСМИ пишут, что до тушения пожара планируют привлечь авиацию.