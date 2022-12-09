В москві сталася масштабна пожежа у ТЦ "МЕГА Хімки"

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Попередньо, пожежа почалася в магазині OBI, пише Telegram-канал Mash. На місці працюють рятувальники та медики.

"Понівечений метал, сміття, що розлетілося, і вивіска. Все, що залишилося від магазину OBI в торговому центрі "МЕГА Хімки" на Ленінградському шосе. У будівлі почалося обвалення покрівлі", - йдеться в повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що до гасіння пожежі планують залучити авіацію.