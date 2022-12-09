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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В москві сталася масштабна пожежа у ТЦ "МЕГА Хімки"

В москві сталася масштабна пожежа у ТЦ "МЕГА Хімки"

Київ • УНН

 • 7311710 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сталася масштабна пожежа в ТЦ "МЕГА Хімки" на Ленінградському шосе в москві. За словами очевидців, було чути вибухи. Попередньо, загорілася покрівля. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ та Telegram-канали.

Деталі 

Попередньо, пожежа почалася в магазині OBI, пише Telegram-канал Mash. На місці працюють рятувальники та медики. 

"Понівечений метал, сміття, що розлетілося, і вивіска. Все, що залишилося від магазину OBI в торговому центрі "МЕГА Хімки" на Ленінградському шосе. У будівлі почалося обвалення покрівлі", - йдеться в повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що до гасіння пожежі планують залучити авіацію.

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