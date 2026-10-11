В Москве женщина пыталась задушить двоих собственных детей в коляске прямо посреди улицы
Киев • УНН
В московском Чертанове женщина, по словам очевидцев, пыталась задушить детей в коляске. Детей осмотрели медики, женщину задержали.
В Москве женщина, по словам очевидцев, пыталась задушить двоих своих детей, находившихся в коляске. Инцидент произошёл в районе Чертаново, а вмешаться в ситуацию удалось прохожим, которые вызвали полицию и медиков, сообщает российский Telegram-канал Baza, пишет УНН.
Детали
По свидетельствам очевидцев, женщина находилась в неадекватном состоянии и произносила непонятные молитвы. Примерно десять минут она стояла возле детской коляски, удерживая младшего ребёнка и прижимая его к старшему.
Прохожие, заметившие подозрительное поведение матери, вмешались и вызвали экстренные службы. Во время разговора с ними женщина рассказала, что приехала из Крыма, не имеет жилья, муж ей изменил, а родители умерли.
Что известно о состоянии детей
На место происшествия прибыли правоохранители и медицинские работники. Врачи осмотрели обоих детей и установили, что в настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Женщину задержали, с ней работают правоохранители. Обстоятельства инцидента и причины её поведения выясняются.
В настоящее время информация о происшествии основывается на сообщении Baza и свидетельствах очевидцев. Официальные выводы относительно психического состояния женщины или правовой квалификации её действий не обнародованы.
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