В Москве женщина пыталась задушить двоих собственных детей в коляске прямо посреди улицы

$44.8550.14
ukenru
04:45 • 5042 просмотра
Чонгарский мост в оккупированный Крым наполовину разрушен — OSINT-анализVideo
04:00 • 10675 просмотра
Для понтонных переправ через Днепр в Киеве могут потребоваться военные резервы — Defense Express
03:15 • 11867 просмотра
В Конгрессе США готовят законопроект о запрете любых закупок российской нефти
02:17 • 12487 просмотра
Удар ВСУ по центру ликвидации ракет в России мог затронуть стратегические программы Кремля — Defense Express
01:16 • 12489 просмотра
Украинские производители оружия рискуют потерять международные рынки из-за новых правил экспорта
00:16 • 13453 просмотра
"Я могу говорить самые глупые вещи, а вы аплодируете": Трамп удивил заявлением о собственных выступленияхVideo
23:17 • 16009 просмотра
В Конгрессе США обвинили Зеленского в "намеренном" затягивании мирных переговоров с рфPhoto
10 октября, 22:38 • 14716 просмотра
Финляндия хочет закрыть Европу для российских туристов из-за угрозы диверсий
10 октября, 21:56 • 16338 просмотра
В Ростове-на-Дону атакован разводной железнодорожный мост — движение остановили
10 октября, 21:17 • 15280 просмотра
Келлог поддержал Украину и объяснил, почему не следует прекращать удары по российским НПЗVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.5м/с
67%
746мм
Популярные новости
В США Кристу Пайк, пережившую две попытки казни, выписали из больницы10 октября, 20:58 • 6660 просмотра
Джордж Клуни прокомментировал смерть 27-летнего сына Синди Кроуфорд10 октября, 21:05 • 12213 просмотра
Смерть легендарного дизайнера Боба Маки получила неожиданное объяснение — что обнаружили документы10 октября, 22:06 • 11305 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси столкнулись с недовольством соседей из-за перестройки особняка10 октября, 23:06 • 10232 просмотра
Кевин Харт пытается не допустить до суда женщину из громкого интимного скандала 2017 года00:05 • 4512 просмотра
публикации
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 44647 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 67118 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 65436 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 69485 просмотра
Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист
Эксклюзив
9 октября, 09:35 • 81454 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Эд Милибэнд
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Великобритания
Вашингтон
Государство Палестина
Реклама
УНН Lite
Учёные обнаружили у людей из Африки и Южной Америки бактерии, которые могли передаваться ещё от общих предков02:06 • 3314 просмотра
Меган Фокс запустила страницу с откровенным платным контентом и вызвала сбой сайта из-за наплыва поклонников01:05 • 4058 просмотра
Кевин Харт пытается не допустить до суда женщину из громкого интимного скандала 2017 года00:05 • 4710 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси столкнулись с недовольством соседей из-за перестройки особняка10 октября, 23:06 • 10390 просмотра
Смерть легендарного дизайнера Боба Маки получила неожиданное объяснение — что обнаружили документы10 октября, 22:06 • 11459 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Фокс Ньюс
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

В Москве женщина пыталась задушить двоих собственных детей в коляске прямо посреди улицы

Киев • УНН

 • 2794 просмотра

В московском Чертанове женщина, по словам очевидцев, пыталась задушить детей в коляске. Детей осмотрели медики, женщину задержали.

В Москве женщина пыталась задушить двоих собственных детей в коляске прямо посреди улицы

В Москве женщина, по словам очевидцев, пыталась задушить двоих своих детей, находившихся в коляске. Инцидент произошёл в районе Чертаново, а вмешаться в ситуацию удалось прохожим, которые вызвали полицию и медиков, сообщает российский Telegram-канал Baza, пишет УНН.

Детали

По свидетельствам очевидцев, женщина находилась в неадекватном состоянии и произносила непонятные молитвы. Примерно десять минут она стояла возле детской коляски, удерживая младшего ребёнка и прижимая его к старшему.

Прохожие, заметившие подозрительное поведение матери, вмешались и вызвали экстренные службы. Во время разговора с ними женщина рассказала, что приехала из Крыма, не имеет жилья, муж ей изменил, а родители умерли.

Что известно о состоянии детей

На место происшествия прибыли правоохранители и медицинские работники. Врачи осмотрели обоих детей и установили, что в настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Женщину задержали, с ней работают правоохранители. Обстоятельства инцидента и причины её поведения выясняются.

В настоящее время информация о происшествии основывается на сообщении Baza и свидетельствах очевидцев. Официальные выводы относительно психического состояния женщины или правовой квалификации её действий не обнародованы.

В Украине появятся специальные парковочные места для водителей с маленькими детьми — что изменится09.10.26, 16:19 • 17320 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧПНовости Мира
Крым