У москві жінка намагалася задушити двох власних дітей у візочку просто посеред вулиці
Київ • УНН
У московському чертанові жінка, за словами очевидців, намагалася задушити дітей у візочку. Дітей оглянули медики, жінку затримали.
У москві жінка, за словами очевидців, намагалася задушити двох своїх дітей, які перебували у візочку. Інцидент стався в районі чертаново, а втрутитися в ситуацію вдалося перехожим, які викликали поліцію та медиків, повідомляє російський Telegram-канал Baza, пише УНН.
Деталі
За свідченнями очевидців, жінка перебувала у неадекватному стані та промовляла незрозумілі молитви. Приблизно десять хвилин вона стояла біля дитячого візочка, утримуючи молодшу дитину та притискаючи її до старшої.
Перехожі, які помітили підозрілу поведінку матері, втрутилися та викликали екстрені служби. Під час розмови з ними жінка розповіла, що приїхала з Криму, не має житла, чоловік її зрадив, а батьки померли.
Що відомо про стан дітей
На місце події прибули правоохоронці та медичні працівники. Лікарі оглянули обох дітей і встановили, що наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Жінку затримали, з нею працюють правоохоронці. Обставини інциденту та причини її поведінки з'ясовуються.
Наразі інформація про подію ґрунтується на повідомленні Baza та свідченнях очевидців. Офіційних висновків щодо психічного стану жінки або правової кваліфікації її дій не оприлюднено.
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