В Москве задержали кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Максима Макарова

В Москве задержали кандидата в Государственную думу России от партии «Яблоко» Максима Макарова, который должен был встретиться с избирателями возле станции метро «Некрасовка». Об этом Макаров сообщил в своём Telegram-канале, пишет УНН.

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По словам кандидата, он не смог вовремя приехать на встречу, поскольку его задержали для написания объяснительной записки.

Друзья, в Перово можем приехать с опозданием, поскольку пишем объяснительные в автозаке. С информацией о том, что произошло, вернусь позже - сообщил Макаров.

Позже кандидат сообщил, что встречу с избирателями пришлось отменить.

Задержание произошло на фоне давления на представителей «Яблока». Накануне, 10 августа, возле Верховного суда России полиция начала вручать предупреждения людям, пришедшим поддержать партию, о возможном участии в несанкционированных митингах.

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