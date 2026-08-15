В Москве задержали кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Максима Макарова
Киев • УНН
Кандидата от партии «Яблоко» Максима Макарова задержали в Москве, из-за чего он не смог встретиться с избирателями. Встречу отменили на фоне давления на партию.
В Москве задержали кандидата в Государственную думу России от партии «Яблоко» Максима Макарова, который должен был встретиться с избирателями возле станции метро «Некрасовка». Об этом Макаров сообщил в своём Telegram-канале, пишет УНН.
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По словам кандидата, он не смог вовремя приехать на встречу, поскольку его задержали для написания объяснительной записки.
Друзья, в Перово можем приехать с опозданием, поскольку пишем объяснительные в автозаке. С информацией о том, что произошло, вернусь позже
Позже кандидат сообщил, что встречу с избирателями пришлось отменить.
Задержание произошло на фоне давления на представителей «Яблока». Накануне, 10 августа, возле Верховного суда России полиция начала вручать предупреждения людям, пришедшим поддержать партию, о возможном участии в несанкционированных митингах.
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