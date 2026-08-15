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У москві затримали кандидата в держдуму від партії "яблуко" максима макарова

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Кандидата від партії "яблуко" максима макарова затримали в москві, через що він не зміг зустрітися з виборцями. Зустріч скасували на тлі тиску на партію.

У москві затримали кандидата в держдуму від партії "яблуко" максима макарова

У москві затримали кандидата в державну думу росії від партії "яблуко" максима макарова, який мав зустрітися з виборцями біля станції метро "Некрасовка". Про це макаров повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами кандидата, він не зміг вчасно приїхати на зустріч, оскільки його затримали для написання пояснювальної записки.

Друзі, в перово можемо приїхати із запізненням, оскільки пишемо пояснювальні в автозаку. З інформацією про те, що сталося, повернуся пізніше

- повідомив макаров.

Згодом кандидат повідомив, що зустріч із виборцями довелося скасувати.

Затримання відбулося на тлі тиску на представників "яблука". Напередодні, 10 серпня, біля Верховного суду росії поліція почала вручати попередження людям, які прийшли підтримати партію, про можливу участь у несанкціонованих мітингах.

путін особисто ухвалив рішення виключити партію "Яблуко" з виборчого списку – ЗМІ15.08.26, 18:00 • 838 переглядiв

Степан Гафтко

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