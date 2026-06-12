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В Москве впервые за 23 года отменили концерт на Красной площади ко Дню России

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Мероприятие ко Дню России перенесли с Красной площади в культурный центр и сократили состав артистов. Это первая отмена события на данной локации с 2003 года.

В Москве впервые за 23 года отменили концерт на Красной площади ко Дню России

В москве впервые за 23 года отменили концерт на красной площади ко дню россии. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что концерт на красной площади, запланированный на 12 июня, перенесли в другое место. На красной площади праздничные мероприятия ко дню россии проходили ежегодно с 2003 года.

Сначала концерт 12 июня на красной площади анонсировала команда надежды бабкиной. Праздник должен был называться "В единстве народов - сила россии". Среди заявленных артистов были shaman, лариса долина, татьяна куртукова, александр буйнов, группа Ay Yola

- сообщают российские медиа.

Указывается, что мероприятие перенесли с красной площади в культурный центр "моссовет". Сократилось и количество звезд, которые будут выступать на празднике.

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Справочно

Праздничные мероприятия, посвященные дню россии, начали проводить на красной площади москвы в 2003 году. Тогда на площади прошло театрализованное представление, парад представителей регионов россии, парад с участием военных и концерт "молодые голоса россии".

С тех пор мероприятия на этой площадке проводились ежегодно. Концерт проводили даже в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. В прошлом году на концерте выступали в том числе shaman, группа "любэ", николай басков, григорий лепс, сергей лазарев и дима билан.

Напомним

Парад в москве ко Дню победы 9 мая 2024 года стал самым скромным за всю историю. На красной площади не было военной техники, но над москвой пролетела авиация, а сама церемония длилась всего 45 минут.

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Вадим Хлюдзинский

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