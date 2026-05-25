Удар рф по Киеву является попыткой путина стереть унижение после парада 9 мая - ISW

Институт изучения войны (ISW) заявил, что массированный удар россии по Киеву является частью попытки российского диктатора владимира путина "стереть унижение" после критики парада к 9 мая в москве. Об этом говорится в отчете ISW, передает УНН.

Аналитики подчеркивают, что россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине в 2026 году в ночь на 24 мая.

Удар россии по Киеву является частью постоянных усилий российского президента владимира путина стереть унижение после парада ко дню победы, на фоне того, как путин пытается продемонстрировать силу после его широко раскритикованного парада – говорится в отчете.

По данным ISW, российские войска выпустили по Украине 90 ракет, в том числе 36 баллистических, а также 600 дронов. Основной целью атаки был Киев.

Удар "орешником" и разрушения в Киеве

В ISW отметили, что россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности "орешник" против Киева. Ранее такие ракеты использовались для ударов по Днепру и Львову.

Украинские власти сообщили о повреждении здания Министерства иностранных дел, Кабинета министров, Национального художественного музея, а также об уничтожении музея Чернобыля и Лукьяновского рынка.

Аналитики напомнили, что кремль ранее угрожал ударами по "центрам принятия решений" в Киеве в случае атак Украины на парад 9 мая в москве, однако Украина этого не делала.

"Российский удар полностью нарушает дух трехдневного "перемирия" ко дню победы, которого Украина придерживалась, и демонстрирует неготовность путина выполнять любые договоренности, которые не выгодны ему", – подчеркнули в ISW.

В россии критикуют удары по Киеву

В то же время российские провоенные блогеры раскритиковали массированный удар, назвав его дорогим и малоэффективным с военной точки зрения.

По информации ISW, часть российских блогеров считает, что командование рф ошибочно тратит ресурсы на дорогие ракетные удары, в то время как российские войска имеют проблемы на фронте и нехватку FPV-дронов.

"Российское военное руководство могло нанести удар по Киеву в тщетной попытке отвлечь внимание от неудач на поле боя и продемонстрировать силу как внутренней, так и международной аудитории", – отметили аналитики.

