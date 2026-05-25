Удар рф по Киеву является попыткой путина стереть унижение после парада 9 мая - ISW

$44.260.0351.330.03
ukenru
10:09 • 1364 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
09:51 • 6358 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
08:48 • 5904 просмотра
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениевPhoto
24 мая, 11:46 • 24310 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 53545 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 42556 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 41595 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 42161 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 35859 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 39758 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
58%
753мм
Популярные новости
Иран согласился утилизировать высокообогащенный уран в рамках переговоров с США25 мая, 00:37 • 13944 просмотра
Украинские оборонные компании получили новые возможности для финансирования от ЕС25 мая, 00:57 • 16117 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 25 мая25 мая, 04:26 • 8464 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto05:55 • 12295 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto07:13 • 15160 просмотра
публикации
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 2536 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Эксклюзив
09:51 • 6358 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto07:13 • 15438 просмотра
Какие есть льготы для людей с инвалидностью в Украине и как их оформить24 мая, 14:07 • 35595 просмотра
Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибкиPhoto23 мая, 06:27 • 74738 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Блогеры
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Павлоград
Реклама
УНН Lite
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto05:55 • 12521 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 29771 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 30641 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 29542 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 36782 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Беспилотный летательный аппарат

Удар рф по Киеву является попыткой путина стереть унижение после парада 9 мая - ISW

Киев • УНН

 • 690 просмотра

россия атаковала Киев 90 ракетами и 600 дронами, применив «Орешник». ISW объясняет это попыткой путина стереть унижение после парада 9 мая.

Удар рф по Киеву является попыткой путина стереть унижение после парада 9 мая - ISW

Институт изучения войны (ISW) заявил, что массированный удар россии по Киеву является частью попытки российского диктатора владимира путина "стереть унижение" после критики парада к 9 мая в москве. Об этом говорится в отчете ISW, передает УНН.

Аналитики подчеркивают, что россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине в 2026 году в ночь на 24 мая.

Удар россии по Киеву является частью постоянных усилий российского президента владимира путина стереть унижение после парада ко дню победы, на фоне того, как путин пытается продемонстрировать силу после его широко раскритикованного парада

– говорится в отчете.

По данным ISW, российские войска выпустили по Украине 90 ракет, в том числе 36 баллистических, а также 600 дронов. Основной целью атаки был Киев.

Били "Орешником", "Цирконами" и "Искандерами": рф выпустила по Украине 90 ракет и 600 беспилотников, основное направление — Киев24.05.26, 10:29 • 4598 просмотров

Удар "орешником" и разрушения в Киеве

В ISW отметили, что россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности "орешник" против Киева. Ранее такие ракеты использовались для ударов по Днепру и Львову.

Украинские власти сообщили о повреждении здания Министерства иностранных дел, Кабинета министров, Национального художественного музея, а также об уничтожении музея Чернобыля и Лукьяновского рынка.

Аналитики напомнили, что кремль ранее угрожал ударами по "центрам принятия решений" в Киеве в случае атак Украины на парад 9 мая в москве, однако Украина этого не делала.

"Российский удар полностью нарушает дух трехдневного "перемирия" ко дню победы, которого Украина придерживалась, и демонстрирует неготовность путина выполнять любые договоренности, которые не выгодны ему", – подчеркнули в ISW.

В россии критикуют удары по Киеву

В то же время российские провоенные блогеры раскритиковали массированный удар, назвав его дорогим и малоэффективным с военной точки зрения.

По информации ISW, часть российских блогеров считает, что командование рф ошибочно тратит ресурсы на дорогие ракетные удары, в то время как российские войска имеют проблемы на фронте и нехватку FPV-дронов.

"Российское военное руководство могло нанести удар по Киеву в тщетной попытке отвлечь внимание от неудач на поле боя и продемонстрировать силу как внутренней, так и международной аудитории", – отметили аналитики.

РФ, вероятно, могла целиться «Орешником» по Киеву, но промахнулась на 80 км — Defense Express25.05.26, 03:16 • 3626 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Блогеры
Владимир Путин
Институт изучения войны
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Киев