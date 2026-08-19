В москве сети АЗС ограничили продажу бензина и дизтоплива

В столице государства-агрессора на заправках нескольких сетей введены ограничения на отпуск топлива, несмотря на усилия властей по обеспечению столицы за счёт перераспределения объёмов из восточных регионов России. Об этом сообщает The Moscow Times, передаёт УНН.

Детали

Представители "Газпром нефти" в комментарии российским "медиа" сообщили, что на АЗС компании "временно действуют" ограничения на продажу бензина и дизельного топлива - до 40 литров на автомобиль. Узнать, разрешено ли заправлять ГСМ в канистры, можно на месте, на конкретной станции, заявили на горячей линии.

В "Татнефти" также заявили, что лимит на продажу бензина на московских АЗС этой компании составляет 50 литров, а дизельного топлива - 60 литров.

Нехватка топлива в столице и московской области фиксировалась ещё на прошлой неделе. Местные жители сообщали о перебоях с бензином и очередях на АЗС после очередной серии украинских ударов по российским НПЗ (только в августе из строя вышли как минимум четыре крупных нефтеперерабатывающих завода) - говорится в сообщении.

Напомним

российское правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Разрешение будет действовать до 1 июля 2027 года.

Также УНН сообщал, что российская федеральная антимонопольная служба возбудила почти втрое больше дел в отношении нефтяных компаний и независимых АЗС, чем за первые пять месяцев года.