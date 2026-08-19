У москві мережі АЗС обмежили продаж бензину та дизпалива
Київ • УНН
На московських АЗС "Газпром нафти" та "Татнафти" запровадили ліміти на продаж пального. Дефіцит посилили удари по російських НПЗ.
У столиці держави-агресора на заправках кількох мереж запроваджено обмеження на відпуск палива, попри зусилля влади щодо забезпечення столиці за рахунок перерозподілу обсягів зі східних регіонів росії. Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.
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Представники "Газпром нафти" у коментарі російським "медіа" повідомили, що на АЗС компанії "тимчасово діють" обмеження на продаж бензину та дизельного палива - до 40 літрів на автомобіль. Дізнатися, чи дозволено заправляти ПММ у каністри, можна на місці, на конкретній станції, заявили на гарячій лінії.
У "Татнафті" також заявили, що ліміт на продаж бензину на московських АЗС цієї компанії становить 50 літрів, а на дизельне паливо - 60 літрів.
Нестача палива у столиці та московській області фіксувалася ще минулого тижня. Місцеві жителі повідомляли про перебої з бензином і черги на АЗС після чергової серії українських ударів по російських НПЗ (лише в серпні з ладу вийшли щонайменше чотири великі нафтопереробні заводи)
Нагадаємо
російський уряд дозволив випуск, ввезення та продаж бензину Євро-2, Євро-3 та Євро-4. Дозвіл діятиме до 1 липня 2027 року.
Також УНН повідомляв, що російська федеральна антимонопольна служба порушила майже втричі більше справ щодо нафтових компаній та незалежних АЗС, ніж за перші п’ять місяців року.