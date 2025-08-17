В Москве масштабный пожар охватил склады и кафе

В столице России Москве в ночь на воскресенье, 17 августа, вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что горят склады и кафе, по еще одной информации - пекарня возле станции Щербинка.

Огонь перекинулся на соседние дома. Информация о возможных пострадавших, а также причина пожара - выясняются - пишет BAZA.

Издание уточняет, что площадь пожара составляет 600 кв метров.

Напомним

Накануне Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады в Енакиево. Зафиксирован пожар и взрывы на НПЗ, обе цели поражены.

