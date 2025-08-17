В Москве масштабный пожар охватил склады и кафе

$41.450.00
16 августа, 13:32 • 30231 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 54057 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 43006 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 46422 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 45051 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 46753 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 242975 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 211817 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 166789 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154341 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известноVideo16 августа, 13:01 • 17825 просмотра
Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской КазаниPhoto16 августа, 14:03 • 14550 просмотра
Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT16 августа, 14:32 • 14369 просмотра
Киев не понимает изменения позиции Трампа по переговорам: СМИ о визите Зеленского в Вашингтон16:26 • 10299 просмотра
Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины17:59 • 16113 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 333070 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 287364 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 292010 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 299468 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 378403 просмотра
В Москве масштабный пожар охватил склады и кафе

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В ночь на 17 августа в Москве вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склады и кафе, площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

В Москве масштабный пожар охватил склады и кафе

В столице России Москве в ночь на воскресенье, 17 августа, вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что горят склады и кафе, по еще одной информации - пекарня возле станции Щербинка.

Огонь перекинулся на соседние дома. Информация о возможных пострадавших, а также причина пожара - выясняются

- пишет BAZA.

Издание уточняет, что площадь пожара составляет 600 кв метров.

Напомним

Накануне Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады в Енакиево. Зафиксирован пожар и взрывы на НПЗ, обе цели поражены.

В Кургане, в РФ, масштабный пожар на газораспределительной подстанции: из-за инцидента эвакуируют людей и отключают подачу газа03.08.25, 18:39 • 35481 просмотр

Вадим Хлюдзинский

