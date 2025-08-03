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В Кургане, в РФ, масштабный пожар на газораспределительной подстанции: из-за инцидента эвакуируют людей и отключают подачу газа

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

В Кургане вспыхнул масштабный пожар на газораспределительной станции, пламя достигало высоты 10-этажного дома. Проводится эвакуация жителей и перекрытие газа в микрорайонах Рябково и Северный.

В Кургане, в РФ, масштабный пожар на газораспределительной подстанции: из-за инцидента эвакуируют людей и отключают подачу газа

В Кургане масштабный пожар у газового распределителя; вероятная причина – утечка на трубе. Десятки спасателей и техники пытаются потушить пожар. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В городе Курган (российское зауралье) вспыхнул масштабный пожар на газораспределительной станции. По словам местных, пламя достигало высоты 10-этажного дома.

Идут работы по временному перекрытию газа на микрорайоны Рябково и Северный, - передают местные ТГ-каналы.

В тушении огня задействовано 42 человека и 9 единиц техники. Происходит эвакуация жителей ближайших к инциденту районов.

По данным издания "Коммерсантъ", со ссылкой на МЧС РФ, причины возгорания не уточняются, но также известно, что на данный момент пострадавших нет.

Напомним

Сильные ливни накрыли побережье Сочи и Туапсе, вызвав повреждения инфраструктуры, в частности обвал моста. Власти Краснодарского края РФ объявили режим чрезвычайной ситуации.

Игорь Тележников

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