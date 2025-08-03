В Кургане, в РФ, масштабный пожар на газораспределительной подстанции: из-за инцидента эвакуируют людей и отключают подачу газа
Киев • УНН
В Кургане вспыхнул масштабный пожар на газораспределительной станции, пламя достигало высоты 10-этажного дома. Проводится эвакуация жителей и перекрытие газа в микрорайонах Рябково и Северный.
В Кургане масштабный пожар у газового распределителя; вероятная причина – утечка на трубе. Десятки спасателей и техники пытаются потушить пожар. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В городе Курган (российское зауралье) вспыхнул масштабный пожар на газораспределительной станции. По словам местных, пламя достигало высоты 10-этажного дома.
Идут работы по временному перекрытию газа на микрорайоны Рябково и Северный, - передают местные ТГ-каналы.
В тушении огня задействовано 42 человека и 9 единиц техники. Происходит эвакуация жителей ближайших к инциденту районов.
По данным издания "Коммерсантъ", со ссылкой на МЧС РФ, причины возгорания не уточняются, но также известно, что на данный момент пострадавших нет.
Напомним
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