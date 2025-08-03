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У кургані, в рф, масштабна пожежа на газорозподільній підстанції: через інцидент евакуюють людей та відключають подачу газу

Київ • УНН

 • 248 перегляди

У Кургані спалахнула масштабна пожежа на газорозподільній станції, полум'я сягало висоти 10-поверхового будинку. Проводиться евакуація мешканців та перекриття газу в мікрорайонах рябково та північний.

У кургані, в рф, масштабна пожежа на газорозподільній підстанції: через інцидент евакуюють людей та відключають подачу газу

У кургані масштабна пожежа у газового розподільника; ймовірна причина – витік на трубі. Десятки рятувальників та техніки намагаються загасити пожежу. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У місті Курган (російське зауралля) спалахнула масштабна пожежа на газорозподільній станції. За словами місцевих, полум'я сягало висоти 10-поверхового будинку.

Ідуть роботи з тимчасового перекриття газу на мікрорайони Рябково та Північний, - передають місцеві ТГ-канали.

У гасінні вогню задіяно 42 особи та 9 одиниць техніки. Відбувається евакуація мешканців найближчих до інциденту районів. 

За даними видання "комерсант", із посиланням на мнс рф, причини займання не уточнюються, але також відомо, що наразі постраждалих немає.

Нагадаємо

Сильні зливи накрили узбережжя сочі та туапсе, спричинивши пошкодження інфраструктури, зокрема обвал мосту. Влада краснодарського краю рф оголосила режим надзвичайної ситуації.

Ігор Тележніков

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