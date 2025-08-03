У кургані, в рф, масштабна пожежа на газорозподільній підстанції: через інцидент евакуюють людей та відключають подачу газу
Київ • УНН
У Кургані спалахнула масштабна пожежа на газорозподільній станції, полум'я сягало висоти 10-поверхового будинку. Проводиться евакуація мешканців та перекриття газу в мікрорайонах рябково та північний.
У кургані масштабна пожежа у газового розподільника; ймовірна причина – витік на трубі. Десятки рятувальників та техніки намагаються загасити пожежу. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У місті Курган (російське зауралля) спалахнула масштабна пожежа на газорозподільній станції. За словами місцевих, полум'я сягало висоти 10-поверхового будинку.
Ідуть роботи з тимчасового перекриття газу на мікрорайони Рябково та Північний, - передають місцеві ТГ-канали.
У гасінні вогню задіяно 42 особи та 9 одиниць техніки. Відбувається евакуація мешканців найближчих до інциденту районів.
За даними видання "комерсант", із посиланням на мнс рф, причини займання не уточнюються, але також відомо, що наразі постраждалих немає.
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