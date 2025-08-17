У столиці росії москві в ніч на неділю, 17 серпня, спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що горять склади та кафе, за ще однією інформацією - пекарня біля станції щербинка.

Вогонь перекинувся на сусідні будинки. Інформація щодо можливих постраждалих, а також причина пожежі - з'ясовуються - пише BAZA.

Видання уточнює, що площа пожежі становить 600 кв метрів.

Нагадаємо

Напередодні Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф та пункт управління 132 окремої мотострілецької бригади в Єнакієвому. Зафіксовано пожежу та вибухи на НПЗ, обидві цілі уражені.

У кургані, в рф, масштабна пожежа на газорозподільній підстанції: через інцидент евакуюють людей та відключають подачу газу