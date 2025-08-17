У москві масштабна пожежа охопила склади та кафе

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 30030 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 53522 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 42729 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 46164 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 44861 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 46683 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 242905 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 211770 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 166756 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154318 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
60%
747мм
Популярнi новини
У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомоVideo16 серпня, 13:01 • 17608 перегляди
Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській КазаніPhoto16 серпня, 14:03 • 14316 перегляди
Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT16 серпня, 14:32 • 14135 перегляди
Київ не розуміє зміну позиції Трампа щодо переговорів: ЗМІ про візит Зеленського до Вашингтона16:26 • 10108 перегляди
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України17:59 • 15703 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 332846 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 287161 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 291829 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 299311 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 378242 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Донецька область
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 37235 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 32737 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 102943 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 170710 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 248086 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Будівництво
Поїзд
The Guardian

У москві масштабна пожежа охопила склади та кафе

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У ніч на 17 серпня у москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади та кафе, площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів.

У москві масштабна пожежа охопила склади та кафе

У столиці росії москві в ніч на неділю, 17 серпня, спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що горять склади та кафе, за ще однією інформацією - пекарня біля станції щербинка.

Вогонь перекинувся на сусідні будинки. Інформація щодо можливих постраждалих, а також причина пожежі - з'ясовуються

- пише BAZA.

Видання уточнює, що площа пожежі становить 600 кв метрів.

Нагадаємо

Напередодні Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф та пункт управління 132 окремої мотострілецької бригади в Єнакієвому. Зафіксовано пожежу та вибухи на НПЗ, обидві цілі уражені.

У кургані, в рф, масштабна пожежа на газорозподільній підстанції: через інцидент евакуюють людей та відключають подачу газу03.08.25, 18:39 • 35481 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії