У москві масштабна пожежа охопила склади та кафе
Київ • УНН
У ніч на 17 серпня у москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади та кафе, площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів.
У столиці росії москві в ніч на неділю, 17 серпня, спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що горять склади та кафе, за ще однією інформацією - пекарня біля станції щербинка.
Вогонь перекинувся на сусідні будинки. Інформація щодо можливих постраждалих, а також причина пожежі - з'ясовуються
Видання уточнює, що площа пожежі становить 600 кв метрів.
Нагадаємо
Напередодні Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф та пункт управління 132 окремої мотострілецької бригади в Єнакієвому. Зафіксовано пожежу та вибухи на НПЗ, обидві цілі уражені.
